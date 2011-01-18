Азаров: Тимошенко - недоразумение украинской политики

Премьер Николай Азаров считает экс-премьера Юлию Тимошенко недоразумением украинской политики.

Об этом он сказал на брифинге, передает «Украинская правда».

«Когда она открывает рот, лучше всего закрыть уши, и по существу Тимошенко - это недоразумение украинской политики», - заявил Азаров.

При этом он добавил, что Тимошенко является некомпетентным политиком, не подготовленным для того, чтобы занимать высшие руководящие должности в стране.

«Она - человек не подготовленный занимать высшие государственные должности, и чисто случайно оказавшийся на этих должностях. То, что она сотворила с экономикой, и то, что мы сейчас вынуждены расхлебывать - это самое ужасное, что она сделала для украинского народа», - сказал Азаров.

По его словам, все обвинения Тимошенко являются абсолютно безосновательными.

«К нашему счастью, этой госпоже уже никто не верит, и это нас спасает, потому что если бы такие безответственные заявления делали уважаемые знающие эксперты, то это потребовало бы серьезных консультаций и серьезной ответной информации», - сказал Азаров.

Премьер добавил, что вся информация об экономических показателях в стране является открытой, а заявления Тимошенко на этот счет являются ложными.