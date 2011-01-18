Томенко: Янукович пытается отстранить ВР от внесения изменений в Конституцию

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко заявляет, что Президент Виктор Янукович пытается отстранить парламент от внесения изменений в Конституцию Украины.

«Новая конституционная реформа, о которой заявил Президент, и его инициатива по созданию конституционной ассамблеи, при этом, не понятно как команда Президента видит конституционную ассамблею и процедуру ее формирования. Но понятно, что это означает, что парламент пытаются отстранить в очередной раз от возможности вносить изменения в Конституцию Украины», - сказал на брифинге во вторник Томенко, передает «Украинская правда».

Кроме того, по его словам, на предстоящей сессии Верховной Рады будет решаться вопрос и с избирательным законодательством.

«Эта сессия будет связана с узакониванием смешанной избирательной системы в Украины», - убежден Томенко.