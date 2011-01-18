Украина выполнила обязательства перед ОБСЕ и ЕС - МИД

Украина выполнила свои обязательства перед европейскими партнерами, в частности перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Советом Европы (СЕ), Европейским союзом (ЕС) в части принятия закона «О доступе к информации».

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Александр Дикусаров, передает РБК-Украина.

«Относительно выполнения Украиной своих обязательств перед Европой в части принятия закона «О доступе к информации», Украина выполнила все свои обязательства перед европейскими партнерами, в частности перед ОБСЕ, СЕ и ЕС в части принятия этого закона», - отметил Дикусаров.

По его словам о необходимости принятия этого законодательного акта неоднократно говорилось на встречах разного уровня при обращении европейских партнеров к украинской стороне. «Президент Украины взял обязательство о том, что такой закон будет принят и будет способствовать укреплению и развитию свободы слова в нашем государстве. Очень показательно, что закон был утвержден голосованием правящей коалиции и оппозиционных фракций в парламенте. Мы надеемся, что в дальнейшем оппозиция будет помогать власти выполнять обязательства перед Европой. Важным в этом контексте является то, что ОБСЕ одобрило принятие закона «О доступе к информации в Украине», - сказал Дикусаров.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович одобрила принятие этого закона, назвав его «значительном шагом на пути к обеспечению прозрачности правительства», заявил Дикусаров.

«Новый закон призван увеличить прозрачность правительства и участие граждан в принятии решений в Украине», говорится в заявлении ОБСЕ», - подчеркнул Дикусаров.

Напомним, Верховная Рада Украины (ВР) 13 января 2011 г. в ходе утреннего заседания парламента приняла во втором чтении и в целом законопроект «О доступе к публичной информации» (№ 2763 от 11.07.2008 г.).