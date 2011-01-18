Литвин предлагает провести заседание ПАЧЭС в Киеве в июне

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Алексей Кудрявцев обсудили в Стамбуле перспективные планы деятельности этой организации.

Литвин предложил провести 37-е заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС, которое пройдет в Киеве, 3 июня – 2 июля этого года, сообщает «Интерфакс-Украина».

Участники встречи также рассмотрели вопросы избрания нового генерального секретаря ПАЧЭС.

Собеседники констатировали рост значения и роли ПАЧЭС в последнее время.

«Страны-участницы Ассамблеи активно развивают сотрудничество в сферах экономики, безопасности, транспорта и экологии», - отметил спикер украинского парламента.

Как известно, с ноября 2010 года Украина председательствует в ПАЧЭС, а Литвин является президентом этой организации.