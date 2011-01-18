Суд в очередной раз продлил арест Иващенко

Апелляционный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя министра обороны Валерия Иващенко на 15 дней до 6 февраля.

Об этом «Українським Новинам» сообщил адвокат Иващенко Борис Нечипоренко.

Такое решение суд принял во вторник, 18 января, удовлетворив частично требования следователя, который просил суд продлить срок ареста на 1 месяц.

По мнению суда, Иващенко достаточно 15 дней для завершения ознакомления с материалами уголовного дела, по которому ему выдвинуты обвинения.

Экс-первый замминистра обороны был арестован 21 августа 2010 года.

Напомним, Иващенко был задержан 21 августа на 72 часа. Экс-первого замминистра обвиняют в принятии незаконного решения о реализации имущества Феодосийского судомеханического завода, в результате чего государству были нанесены убытки на сумму более 17 млн гривен. 24 августа суд арестовал его на 2 месяца до 25 октября. Суд неоднократно продлял срок ареста Иващенко.