В Донецке запретили референдум «по Януковичу»

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы всеукраинского референдума созданной в Донецке.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК во вторник, передает «Украинская правда».

Отмечается, что 4 января 2011 года в Центральную избирательную комиссию поступило представление от 31 декабря 2010 года о регистрации инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе.

Группа, в которую согласно протоколу собрания вошли 211 человек, имела целью провести всеукраинский референдум относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и Президента Виктора Януковича

ЦИК аргументировала свой отказ в регистрации тем, что «документы вышеупомянутых сборов не отвечают требованиям», а «вопросы, утвержденные указанным собранием граждан, согласно Конституции по своему содержанию не могут быть предметом всеукраинского референдума».