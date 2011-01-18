Донецкая Компартия просит СБУ взять под контроль националистов

Донецкий обком Компартии просит Службу безопасности Украины не допустить шествия националистов в Донецке в День соборности.

Об этом говорится в заявлении обкома, передает «Украинская правда».

Согласно сообщению, Донецкий обком КПУ обратился в Управление СБУ в Донецкой области с требованием «взять под контроль разбушевавшихся националистов, а также не допустить 22 января 2011 года марша в центре Донецка».

Свое требование в обкоме КПУ обосновывают тем, что националисты «могут спровоцировать конфликт и вызвать физическое противостояние».

Обком КПУ призывает СБУ не допустить 22 января массового шествия и «принять меры по защите безопасности жителей и гостей города Донецка с целью недопущения разжигания конфликтов и идеологической неприязни, противостояния между различными политическими и общественными силами».

По мнению обкома КПУ, в настоящее время общественная ситуация обострена «на фоне отмены указа президента о снятии звания Героя Украины со Степана Бандеры, угрожающих заявлений националистических организаций, нарастающих актов вандализма в отношении памятников советской эпохи».

В обращении также указано, что «в ближайшее время националистические круги планируют усиление финансирования донецких националистических организаций и расширения сети боевиков».

«Цель данных мероприятий - дестабилизировать политическую ситуацию в Донецкой области и сделать ее «показательной» в плане всеукраинского националистического шабаша, что, несомненно, приведет к общественному конфликту и угрозе национальной безопасности Украины», - говорится в обращении КПУ.