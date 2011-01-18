ОБСЕ критикует венгерский закон о печати

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе опасается, что недавно вступивший в Венгрии в силу закон о печати может создать угрозу для плюрализма СМИ в стране.



Закон предусматривает, в частности, создание государственного Совета по делами СМИ, обладающего правом налагать штрафы в случае, если совет сочтет материалы СМИ «необъективными», передает «Радио Свобода».



Как заявила представителя ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович, особое беспокойство вызывает тот факт, что совет возглавили представители правящей партии.



Венгерские власти заявляют, что закон никак не ограничивает свободу печати. Однако, по словам премьера Виктора Орбана, если европейские структуры продолжат критиковать документ, в него могут быть внесены поправки.