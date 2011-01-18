В Тунисе - новые акции протеста из-за новой власти

Оппозиция в Тунисе протестует против предложенного премьер-министром страны Мохаммедом Ганнуши состава «правительства национального единства».



Трое новых министров, которые должны были представлять в правительстве крупнейшую профсоюзную организацию страны, заявили о своей отставке. К ним присоединился лидер одной из оппозиционных партий, назначенный министром высшего образования. О намерении отказаться от участия в кабинете заявил и другой оппозиционный политик Мустафа Бен Джаафар, которому предложен пост министра здравоохранения, передает «Радио Свобода».



Оппозиция протестует против того, что ключевые посты в правительстве сохранили представители партии свергнутого в результате народных волнений президента Зина эль-Абидина Бен Али.



В ряде городов Туниса во вторник прошли акции протеста. В столице - городе Тунис - полицейские разогнали демонстрацию силой.