Азаров: Библиотека украинской литературе в Москве - собственность России

В ситуации с Библиотекой украинской литературы в Москве Украина может только давать рекомендации.

Об этом заявил премьер Николай Азаров в эфире «5 канала».

«Со стороны правительства, Министерства иностранных дел, посла Украины предпринимаются все необходимые действия, для того чтобы эта библиотека работала, осуществляла все свои действия в соответствии с законодательством России», - сказал премьер.

«Как выяснилось, для меня, например, это была новость, что эта библиотека собственность российского правительства. К этой библиотеке Украина не имеет никакого отношения. Наши действия были бы совсем другими если бы это была наша библиотека», - заявил Азаров.

По словам премьера, которого цитирует «Украинская правда», он задумался над необходимостью создания в России действительно украинской библиотеки.

«Я задумался над этим и мы, я думаю, такой вопрос рассмотрим и в ближайшее время решим. Тут же мы можем только рекомендовать…», - уточнил Азаров.