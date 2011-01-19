Глава НБУ не объяснил, где заработал 150 миллионов

Глава Национального банка Украины Сергей Арбузов отказался сообщить, какая компания выплатила ему в 2009 году 150 миллионов гривен дивидендов.

Об этом говорится в ответе Национального банка Украины на запрос «Украинской правды».

В частности, в НБУ сообщили, что «согласно статье 11 закона «О государственной службе» государственные служащие имеют право пользоваться правами и свободами, которые гарантируются гражданам Украины Конституцией и законами Украины».

В ответе на запрос говорится, что «согласно статье 32 Конституции никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев предусмотренных Конституцией».

«При этом не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека», - заявили в НБУ.