Тигипко пообещал, что через год в Украине не будет безработицы

Вице-премьер министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявляет, что через год в Украине безработицы не будет. Об этом он сказал на пресс-конференции в Днепропетровске.

Как сообщает УНИАН, Тигипко отметил, что, в то же время, проблема кардинально сменится другой - импортом рабочей силы со всеми последствиями, к которым это приведет.

Пока что, как сказал вице-премьер, этой проблемы касаться «политически не интересно», но сегодня в Украине она реальна: есть виды деятельности, в которых полностью работают трудовые мигранты, в частности обменные пункты на базарах, торговля овощами и тому подобное.

Тигипко отметил, что если в стране будет продолжаться экономический рост на уровне 4-5%, то со следующего года встанет проблема нехватки рабочих рук, в частности представителей рабочих специальностей.

По мнению Тигипко, следует очень быстро разворачивать систему переподготовки специалистов, которые в Украине более чем нужны - юристов, экономистов, программистов, а также создать условия для мобильного переселения специалистов в регионы, которые в них нуждаются.

Евросоюз закончил прошлый год с показателем безработицы 10,1%, добавил Тигипко. «У нас сегодня по ряду регионов есть серьезные проблемы с рабочей силой, в частности на шахтах Луганска», - подчеркнул вице-премьер-министр.