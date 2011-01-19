Янукович встретился с японским императором (ФОТО)

В Токио прошла встреча Президента Украины Виктора Януковича и императора Японии Акихито. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Император Японии встретил Президента Украины возле центрального входа в императорский дворец. Янукович и император Акихито обменялись рукопожатиями. Император приветствовал Президента Украины в Японии.

Янукович со своей стороны пожелал Императору Японии здоровья, продолжительных лет жизни и счастливого правления. После этого в дворце началась встреча Президента Украины и императора в формате «тет-а-тет».

В ходе беседы глава Украинского государства выразил уверенность, что его официальный визит в Японию даст возможность поднять двусторонние отношения стран на качественно новый уровень. Янукович отметил, что, бесспорно, взаимоотношения Украины и Японии должны быть активизированы.



Со своей стороны император Акихито отметил: «Я очень рад, что ваш визит будет содействовать укреплению отношений Украины и Японии».

Фото пресс-службы Президента украины