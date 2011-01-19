Европарламент сегодня обсудит ситуацию в Беларуси после президентских выборов. Как ожидается, в итоге будет принята довольно жесткая резолюция.

Как передает «Эхо Москвы», в нее войдут санкции в отношении белорусских чиновников и президента Александра Лукашенко. Им могут запретить въезд в Евросоюз, а также заморозить их счета за рубежом.

Голосование по этой резолюции пройдет в четверг. Ранее власти ЕС потребовали от Беларуси освободить всех оппозиционеров, которые были арестованы во время протестов против фальсификаций на президентских выборах 19 декабря.

Напомним, Лукашенко получил 79,65% голосов избирателей на президентских выборах, прошедших 19 декабря.