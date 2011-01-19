Азаров не считает, что участники Майдана-2 стают жертвами политпреследований

Премьер-министр Украины Николай Азаров не считает политическими преследованиями уголовные, а также административные дела против участников «налогового» Майдана.

Об этом он сообщил в эфире «5 канала».

«Я никогда не могу поддержать тех людей, которые своими действиями причиняют вред государству, причиняют вред имуществу государства», - сказал глава Кабмина.

«Такие вещи нельзя поощрять, мы открыты для диалога. Зачем ломится в открытую дверь, если она открыта. Кто мешал этим предпринимателям, я их приглашал на встречу, они заявили, что им не о чём с премьер-министром разговаривать. Я не держу зла на этих людей», - отметил Азаров.

На вопрос, считает ли он политическими преследованиями дела против участников акций протеста против принятия Налогового кодекса, он ответил «нет».