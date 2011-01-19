Азаров: Через два года украинская ГТС будет никому не нужна

Главная проблема украинской газотранспортной системы - это не вопрос ее приватизации.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаровв интервью «5 каналу».

«Разве корень проблемы сейчас в вопросе приватизации газотранспортной системы или не приватизации? Да Россия достроит Южный и Северный потоки, ЕС вместе с Азербайджаном и Туркменистаном достроят «Набукко» и еще одну параллельную ветку - и Украина останется в тупике. Тогда украинская газотранспортная система никому не будет нужна», - сказал премьер.

«Вот в чём проблема, а не в том, что будет или не будет украинская газотранспортная система приватизирована», - отметил глава правительства.

Азаров подчеркнул, что если вопрос об использовании украинской газотранспортной системы не будет ре шен в трехсторонней форме, между Украиной, Россией и ЕС, то в ближайшие 2-3 года наша страна останется без этой системы.