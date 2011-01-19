В ПР считают, что взяточничества в системе образования не было и нет

Народный депутат от Партии регионов Максим Луцкий считает, что взяточничества в системе образования не было и нет. P>

Об этом он, исполняющий обязанности Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования и науки, заявил телеканалу ТВi p>

«Мы слышали очень много критики по поводу того, что тесты по английскому языку чрезвычайно сложны, тесты по истории имеют по несколько правильных ответов в одном и том же вопросе, но не человек проверяет эти тесты, а машина! Не было вовремя проведен анализ ошибок, как, скажем, на примере приемной кампании прошлого года», - заявил Луцкий p>

По его мнению, тестирование не отражает объективных знаний абитуриента. P>

«Дети перестали изучать все другие предметы, а школа называется обще средняя, и ребенок должен развиваться всесторонне», - добавил политик. P>

Нардеп также считает, что обвинения в адрес руководства Минобразования и науки в том, что в результате последних изменений в систему образования вернулось взяточничество, не имеют оснований, поскольку, взяточничество в украинском образовании отсутствует. p>

«Его не было, этого взяточничества! Я хочу сказать, что все эти байки о том, что покупают аттестаты и рисуют оценки - неправда! Классный журнал нельзя переписать, поскольку он прошивается и сдается по окончанию курса, и есть много переходных оценок, которые идут в табель. Нет такого!», - подчеркнул Луцкий. P>