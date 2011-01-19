Янукович уверен, что в 2012 Украина будет лучшей на континенте по росту ВВП

Президент Виктор Янукович уверен, что в 2012 году Украина будет иметь одни из лучших показателей роста ВВП на континенте.

Об этом он заявил сегодня в Токио на первом украинско-японском форуме «Инвестиционные возможности Украины», сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«В следующем году, по некоторым прогнозам, Украина будет иметь одни из лучших показателей роста ВВП на континенте», - сказал Янукович.

«Мы активно работаем над совершенствованием государственных механизмов улучшения инвестиционного климата в Украине», - добавил Президент.

Преодолев экономический спад, Украина вышла на этап стабильного развития, подчеркнул Янукович.