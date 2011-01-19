Янукович японцам: Украина - идеальный вариант и «три в одном»

Президент Виктор Янукович подчеркнул высокую заинтересованность Украины в присутствии японского бизнеса во всех сферах украинской экономики.

Об этом он заявил сегодня в Токио на первом украинско-японском форуме «Инвестиционные возможности Украины», сообщает пресс-служба Президента.

«Я хочу еще раз подчеркнуть высокую заинтересованность Украины в присутствии японского бизнеса во всех сферах нашей экономики и освоении японским капиталом перспективного украинского рынка. Поэтому приглашаю предприятия и компании Японии серьезно пересмотреть свои стратегии развития бизнеса на украинском направлении, с учетом позитивных изменений, которые произошли в нашем государстве за последние месяцы», - сказал Янукович.

По его словам, Украина - государство с практически неограниченным потенциалом сельского хозяйства, «страна с образованным, трудолюбивым народом, для которого нынешний исторический момент - это момент истины».

«Если все это сложить вместе, то в результате вы увидите идеальный момент для успешного осуществления инвестирований», - сказал Янукович.

«Сегодня Украина - это «три в одном»: правильное место, правильное время и правильное решение», - подчеркнул Президент, добавив, что призывает японских бизнесменов поверить не словам, а конкретным цифрам.