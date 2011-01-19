САН ИнБев Украина призывает быть ответственными водителями

В канун 2011 года компания САН ИнБев Украина, лидер украинского пивоварного рынка, начала новое тематическое направление в рамках глобальной программы корпоративной социальной ответственности «Лучший мир» , посвященное профилактике вождения в нетрезвом состоянии.



Первым этапом комплексного годового проекта еще одной социальной инициативы компании стал выход на экраны украинского ТВ ролика под патронатом ТМ «Чернігівське» - «Випив? За кермо не сідай!».



По словам Дениса Хренова, директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО «САН ИнБев Украина», базовыми являются два посыла к украинцам: «Во-первых, призыв к водителям не садится за руль в нетрезвом состоянии, во-вторых - обращение к друзьям, родным, знакомым водителей не оставаться равнодушными и не допустить своих близких к вождению автомобиля после употребления алкоголя».



«Многочисленными показами легкой юмористической мини-истории о корпоративной вечеринке, которая, тем не менее, имеет очень серьезную концовку, мы хотим еще раз напомнить своим соотечественникам об ответственности каждого человека не только за свою жизнь, но и за жизнь и здоровье окружающих людей», - подчеркнул. Д. Хренов.



Кроме этого, компания планирует размещение рекламы на аналогичную тему на внешних носителях и на радио. А через месяц после серии рекламных сообщений, в течении всего года украинцы станут свидетелями других масштабных агитационных проектов и акций, направленных на профилактику употребления алкоголя за рулем.



САН ИнБев Украина за десятилетие работы на отечественном рынке в рамках глобального проекта корпоративной социальной ответственности "Лучший мир" уже реализовала и продолжает работать во множестве социально-значимых инициатив, направленных на охрану окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни, развитие спорта, поддержку сферы образования и талантливой молодежи.

Компания успешно развивает более 10 всеукраинских и региональных программ: «День ответственного потребления», «Семейный разговор», «Водные комиссары», «Глобальная программа управленческих стажировок», а также образовательные и региональные экологические программы.