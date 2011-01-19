Кинах высоко оценивает потенциал украино-японских отношений

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах высоко оценивает перспективы инвестиционно-экономического потенциала украинско-японских отношений.

Об этом он заявил в Токио, куда прибыл в составе официальной делегации в рамках официального визита Президента Виктора Януковича в Японию, передает УНИАН.

«Нас интересуют в Японии инвестиции в высокотехнологичные проекты, направленные на создание инфраструктуры, и, безусловно, защиты окружающей среды, которые являются очень приоритетным в японской политике», - сказал Кинах.

«Есть представители практически всех отраслей, в частности, металлургии, производства медикаментов, строительства, сферы, направленной на повышение эффективности энергосбережения. И у нас есть надежда, что на фоне очень высокого политического уровня наших отношений, найдем новых партнеров в бизнесе», - подчеркнул президент УСПП.