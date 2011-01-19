Тимошенко сегодня будет молиться за своих оппонентов

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, поздравляя своих сторонников с праздником Крещения, призвала их помолиться сегодня не только за свои семьи и близких, но и за оппонентов.

Как передает УНИАН, с таким призывом экс-премьер обратилась сегодня перед очередным посещением ГПУ.

«Сегодня мы празднуем Крещение Иисуса Христа, и я думаю, что в этот день мы рассчитываем на то, что мы можем снять свои грехи через Крещение, сегодня мы можем снять всю тяжесть с души, исповедаться. В этот день не только тело омывается водой, а мне хотелось бы, чтобы все люди подумали о своей душе, о ценности нашей жизни», - сказала Тимошенко.

Она также призвала помолиться за Украину, в том числе и за политических оппонентов.

«Мне очень хочется, чтобы и политика стала более чистой, чтобы она стала более моральной, чтобы она стала более справедливой, более преданной людям и Украине. И это тот праздник, в который об этом нужно задумываться», - сказала она.

Тимошенко отметила, что сегодня тоже будет молиться за оппонентов.