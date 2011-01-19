Азаров требует от Бойко сменить руководство «Укрнефти»

Премьер-министр Николай Азаров потребовал от Министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко сменить руководство «Укрнефти».

Об этом он заявил, открывая очередное заседание правительства, передает ЛІГАБізнесІнформ.

Говоря о результатах в энергетической отрасли Украины в 2010 году, Азаров отметил, что производство кокса и продуктов нефтепереработки даже не достигли уровня 2009 года.

«При таких показателях работы отрасли мы, например, посадили страну на импортное топливо, а отсюда и рост цен на наших заправках», - отметил глава Кабмина.

По его словам, уменьшилось производство нефти и газа.

Несмотря на значительное увеличение финансирования угольной отрасли, отметил премьер, добыча угля была даже ниже, чем в 2009 году.

«Я требую от Министра топлива и энергетики Юрия Бойко заменить неэффективных менеджеров, которые допустили отставание базовой отрасли, в частности, это касается руководства «Укрнефти», - сказал Азаров.