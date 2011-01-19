Азаров хочет внедрить побольше высоких технологий в ВВП Украины

Премьер Николай Азаров заявляет о необходимости увеличения доли высоких технологий во внутреннем валовом продукте страны.

Об этом он заявил сегодня на открытии заседание Кабмина, передает УНИАН.

«В Украине есть высокие технологии европейского уровня, хотя масштаб их использования в реальной экономике пока еще на уровне 1-2% ВВП. Это нас абсолютно не удовлетворяет», - сказал глава правительства.

По его словам, важно то, что появляются идеи, которые приближают Украину к созданию высокотехнологичного информационного общества.

Азаров также отметил, что недавно принятый закон о доступе к публичной информации уже сегодня может быть технологически обеспечен информационными системами.

«Информационные цифровые технологии позволяют свести к минимуму общение гражданина с чиновником и минимизируют влияние чиновников на различные сферы жизни. Единое окно и база данных - это конец унизительным очередям за разнообразными справками в БТИ, ЖЭКах и других учреждениях и организациях», - подчеркнул премьер.