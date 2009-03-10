Как вернуть веру во власть?

А при нынешних условиях, когда весь мир лихорадочно ищет, как избежать нарастания непрогнозируемых и непредсказуемых негативных процессов, правильно сформулировать план действий и определить последовательность его осуществления – это для нас задача, если хотите, жизни и смерти.

Мы же запутались, погрязли в выяснении отношений, до предела обессилили страну, рассорили людей и продолжаем вести себя как муха в паутине.

Украинские политики и их окружение, своеобразно заботясь о своей репутации, выбрали наиболее опасную и вредную для страны тактику и стратегию. Их содержание заключается в том, чтобы найти виновных, дискредитировать соперников в глазах людей, сместить их с должностей, а на их место поставить «достойных и честных». С такими установками нет никакого шанса согласовать позиции и выйти на совместные действия, независимо от количества консультаций, переговоров и круглых столов.

Садиться за стол, чтобы создать еще один временный союз, чтобы «дружить» против кого-то – это аморально, а главное – бесперспективно.

В то же время нужно дать честный ответ на следующий вопрос – а каковы те, кто определяют виновных. Кто эти судьи, в чьих руках наше будущее и наше настоящее? Ответ на него однозначен – таким исключительным правом обладает только народ. Только он носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине. Только он выносит свой вердикт власти на выборах. Другого цивилизованного механизма ответственности нет и быть не может. И не существует никакой другой правды, кроме народной.

У нас же есть один святой долг – эту правду выполнять. Поэтому каждый из нас, прежде чем подготовить очередную обвинительную речь, должен знать – он подталкивает государство и общество еще на один шаг к пропасти.

Я сейчас не предлагаю отказаться от политической конкуренции. Не это главная проблема для Украины. Политические партии конкурируют за голоса избирателей, а у политических лидеров есть политические амбиции – это нормально. Главная проблема украинской власти и политики заключается в ином. В том, что каждый, приходя к власти, забывает все. В частности, и то, что смысл демократии – это разграничение и независимость ветвей власти, но в то же время единство ее действий.

Борьба за абсолютную власть и есть тот дьявол, который сидит на плече у политика и нашептывает ему: ты самый достойный, ты самый умный. Тебе должны подчиняться все, и все должно принадлежать только тебе.

История знает подобные примеры, когда именно такие политики приходили к власти, они порой на годы погружали свои страны и народы в состояние тьмы, страха и нищеты. Мы – не исключение, однако живем в ХХI веке, поэтому обязаны оградить нашу молодую страну от искушения решить все проблемы с помощью одной сильной руки.

Следующие президентские выборы – это не выборы на пост Президента, это борьба за абсолютную власть в государстве. Именно в этом и заключается основная причина хронического политического кризиса, который особенно выразительно проявляется последние пять лет. Страх поражения угнетает ум и волю наших политических лидеров. Вспомним 2004 год: казалось бы, еще немного и брат набросится на брата. Многие из тех, кто тогда пошли за Ющенко, мечтали не о демократии, они мечтали стать ближайшим окружениям нового Президента. Впоследствии вся страна увидела жесткие войны и скандалы в его окружении. Впрочем, они продолжаются до сих пор.

Мы обязаны все это учесть.

Поэтому сегодня я обращаюсь не к людям, обращаюсь к национальным лидерам. Нам нужно прекратить болтовню и начать изменения не с экономики, нужно начать изменения с себя. Мы должны продемонстрировать всей стране, что способны работать. И тут одного желания мало, нужно иметь смелость признать свои слабости и ошибки, свою ответственность. И отвечать всем вместе за то, что творится в стране.

Нам нужен сильный, острый ум, чтобы раз и навсегда понять – нельзя допустить вражды только потому, что у нас разные политические взгляды. Нельзя, чтобы бизнес развивался только у тех, кто спонсирует «правильные» политические силы и «правильных» вождей. Нужна деятельная ответственность, чтобы наши обещания не оставались словами. Мы должны забыть установку – мне не дали возможности, мне кто-то мешает, виноват кто угодно, только не я.

Власть обязана подать пример всему обществу, что консолидация в ее среде возможна. Причем консолидация в работе.

Да, мы должны признать тот факт, что финансовый и экономический кризис застал нас врасплох. Вместе с тем следует признать и тот факт, что президентские выборы формируют логику поведения всех политических лидеров. Сегодня все – и Президент, и Премьер-министр, и лидер оппозиции, и я, Председатель Верховной Рады, – считаются потенциальными участниками президентской кампании, которая развернулась задолго до ее официального старта. И в этом смысле все названные и неназванные лица являются непримиримыми политическими конкурентами. И каждый из них использует ошибку другого как повод для радости на фоне общественного разочарования, выброса очередной порции грязи и обвинений.

А можно ли в таких условиях преодолеть экономический кризис? И что нужно делать сегодня, когда те, кто должен руководить страной, думают только об одном – как дискредитировать и обвинить своего оппонента и конкурента?

Давайте скажем правду, которую обычно боимся сказать людям: мы, политические лидеры и наши политические силы, действительно боремся за власть. Каждый из нас хочет благосостояния своему народу, но видит путь к нему по-своему, то есть по-разному. Поэтому мы и принадлежим к разным политическим силам, и потому за нас голосуют разные люди.

Именно так в современном мире существует и развивается любая страна. Именно поэтому я не призываю политические силы к объединению ради объединения, не предлагаю прекратить критику власти. А указываю на главную проблему – хаос и беспорядок во власти, а поэтому – в стране.

И причина этого не в политической конкуренции, не в свободе слова, а в генетической неспособности украинских политиков к компромиссам, в существующей системе организации власти, которая построена по принципу дублирования и пересечения одних институтов с другими.

К тому же мы не можем сегодня рассчитывать на высокую политическую культуру политиков, которым, очевидно, нужно, чтобы к Конституции прилагалась своего рода жесткая инструкция, что и как делать, а главное – что делать не следует ни при каких обстоятельствах.

Отсюда – ключевая и решающая задача: выйти на общее понимание того, как обустроить страну, прежде всего через однозначное решение вопроса организации власти. Нужно, в конце концов, дать ответ на, похоже, уже извечный для нас вопрос – мы за европейское парламентское или авторитарное президентское государство?

Без этого мы не сможем обеспечить эффективное управление страной и не сможем хоть как-то противостоять экономическому кризису, да и в целом всем вызовам ХХI века.

Напомним сейчас себе настроения общества в ходе президентских и парламентских выборов.

Выборы в Верховную Раду активизируют политическую жизнь в стране, но они так очевидно не раскалывают ее на Восток и Запад. Даже досрочные выборы 2007 года не спровоцировали опасную радикализацию и политизацию нашей жизни.

Президентские же выборы происходят как будто в другой Украине. Л.Кравчук сложил полномочия, президентом стал Л.Кучма – половина страны в депрессии. И ему же фактически не дали полноценно работать второй срок, организовав циничную кампанию обвинений и дискредитации. 2004 год – картина до боли знакомая. Тогда Украину от раскола и развала спасли внутренний компромисс и международные посредники.

На пороге новые выборы. Что ждет нас? Очередной раскол и в последний момент компромисс на основе очередного подправления Основного Закона, чтобы на время триумфа победителя создать иллюзию мира? Или обострение политической войны и окончательное добивание государства?

Поэтому те, кто сейчас являются лицом украинской власти, – Президент, Премьер-министр, Председатель Верховной Рады, лидеры оппозиции, в конце концов, все политики – обязаны практически ответить на вопрос: каким должен быть уклад Украины. Будет ли и дальше сохраняться двоевластие с острым соперничеством будущего Президента и Премьер-министра? Будет ли законсервирована антидемократическая избирательная система по закрытым партийным спискам? Сохранится ли практика, когда суды и правоохранительные структуры выступают вооруженными отрядами, некими силовыми приложениями к определенным государственным руководителям, финансово-олигархическим группировкам под вывеской политпартий? Окончательно ли утвердится беспорядок и безвластие на местном уровне власти?

Итак, нужно безотлагательно решать три основополагающих вопроса.

Первый – немедленно менять избирательное законодательство. Нам необходима европейская система формирования депутатского корпуса. Существующая система полностью дискредитировала саму идею парламентаризма и самоуправления народа.

Лидеров и администрации партий однозначно следует лишить права решать, кому быть, а кому не быть депутатом. Его необходимо вернуть народу. Каждый депутат должен персонально избираться людьми.

Понятно, что ответственность за принятие такого решения целиком возлагается на две самых больших парламентских фракции – Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко. Это же касается и общей ликвидации института неприкосновенности.

Нет никакого смысла говорить о досрочных выборах, пока существует пропорциональная система. Как и нет смысла обострять проблему изменений к Конституции, пока Верховная Рада будет формироваться не избирателями, а руководством партий. Вот почему следует в первую очередь решать этот вопрос. Тогда даже самые смелые предложения, в числе которых – избрание Президента депутатским корпусом - будут выглядеть совсем иначе.

Второй – это полномочия Президента и Премьер-министра. В Конституции полномочия Главы государства прописаны так, что у нас вроде бы президентская форма правления. А в законе о Кабинете Министров полномочия премьера определены так, что вроде бы у нас парламентская модель. По крайней мере, каждый из них так думает и соответственно поступает.

Как следствие, страна до предела устала от унизительных взаимных обвинений и борьбы на взаимоуничтожение по линии Президент - Премьер-министр (нужно иметь в виду и то обстоятельство, что история Украины преисполнена конфликтами, и что украинцы часто воевали друг с другом. Равно как и то, что сплошной негатив не настраивает на патриотизм).

Не буду давать политическую или этико-моральную оценку нынешнему конфликту, который еще далеко не достиг пика обострения. Но твердо убежден – следует кардинально решить проблему двуцентричности еще до выборов Президента. Иначе мы их не переживем.

В этой связи считаю необходимым отметить особо важную позицию В.Ющенко. Все помнят один из ключевых тезисов его избирательной кампании 2004 года: необходима реформа власти, необходима новая Конституция, нет – диктату одного человека. Тогда в этом человеке он усматривал Л.Кучму, теперь это место занимает В.Ющенко.

Еще есть время на то, чтобы изменить эту ситуацию. Даже учитывая отсутствие в парламенте на данный момент конституционного большинства. Но парадокс заключается в том, что от честного и открытого поведения Президента В.Ющенко будет зависеть, в какой стране мы будем жить завтра. От него будет зависеть, какой будет украинская власть, а значит – общий тренд всех политических переговоров.

Крайне важно для общества, чтобы конституционное большинство в Верховной Раде появилось как результат понимания и консенсуса всех политических сил. Особо подчеркиваю: оно не должно быть антипрезидентским.

Формально Партия регионов и БЮТ могут создать такое конституционное большинство. Однако дело не только в количестве голосов. Суть вопроса в том, чтобы общество, люди поверили политикам. Двое всегда сильнее одного, это простая арифметика. Однако же такой союз в этом деле приведет к новому витку поляризации страны. Допустить это – значит потерять страну.

Отдельно отмечу, речь идет не о компромиссе в отношении распределения власти между основными политигроками по типу парламентско-президентской или президентско-парламентской республики. В таком случае это будет свидетельствовать лишь об углублении пропасти, в которой бешено грызутся государственные деятели. И дело не в том, что нужно ликвидировать должность Президента или Премьер-министра. Дело в том, что необходимо как можно скорее отказаться от опасной для страны системы двоевластия и постоянного личного противостояния между Президентом и Премьер-министром.

И третий – организация власти на местах. Нельзя и дальше пытаться всем руководить из центра. Территории должны получить высокую степень свободы, прежде всего экономической. Задача же центральной власти – это в первую очередь контроль над законностью в регионах, чтобы своеволие чиновников не превратилось в еще большее зло для людей, чем несогласованность в вопросах бюджетной политики.

В то же время нужно демонтировать государственные администрации, устранить основания для «петушиных» боев местного значения, сделать понятной, ответственной и подконтрольной населению систему управления путем возобновления исполкомов советов.

Понимание экстраважности, неотложности и неотвратимости решения эти трех проблем именно в настоящий момент я рассматриваю как непременную предпосылку для того, чтобы вразумить и дисциплинировать власть. Чтобы она, наконец, начала совместную работу над преодолением системного кризиса. В ней должны победить здравый смысл, проявиться умственные и организаторские способности, чтобы окончательно не бросить страну в водоворот депрессии и разрушения.

На нынешнем, самом сложном, этапе жизни нашего государства нужно продемонстрировать возможность усмирить личные амбиции, укротить жажду власти и только власти.

Обращаюсь ко всем украинским лидерам с предложением немедленно приступить к обсуждению предложенных вопросов обустройства страны. Призываю начать с консультаций, определения повестки дня необходимой серии общенационального круглого стола. Он должен приобрести постоянный характер.

Главное – открыто и публично начать диалог, без взаимных обвинений и обид. А на основе осознания общей ответственности, в конце концов, с пониманием того, что от нее никто и никуда не денется.

Не стоит доводить процессы в стране до состояния ноября-декабря 2004 года. В нынешних условиях они станут вообще непредсказуемыми, и международные посредники уже не помогут.

Сегодня мы пока можем и обязаны сделать все, чтобы вернуть людям, народу, обществу веру во власть, а значит – в Украину.