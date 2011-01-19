Балога намерен объединить МЧС с другими госорганами

Глава МЧС Виктор Балога считает, что следующим шагом в административной реформе может стать слияние возглавляемого им министерства с другим государственным органом с похожими задачами.

Об этом, как сообщили в пресс-службе ведомства, Балога сказал в интервью газете «Урядовый курьер».

По его словам, главными в системе МЧС будут не фигуры в кожаных креслах, а специалисты, которые работают «в поле» - на уровне районов, городов и территорий.

«Когда разрабатывали новую структуру министерства, то идея нововведений заключалась в необходимости изменить логику его работы. Именно поэтому всю пирамиду ведомства перевернули сверху вниз. 17 главных управлений стали просто управлениями, в результате чего перестали существовать семь десятков руководящих должностей, отменена половина «лампасных» начальников», - сказал глава МЧС.

По его мнению, директивы Президента дали более четкие критерии того, что и как нужно сделать.

Например, сокращение штатов, в первую очередь за счет начальства, в отдельных подразделах достигнут 70%.

Из пяти учебных заведений, подчиненных МЧС, останутся лишь два: специальные вузы в Виннице и Львове.