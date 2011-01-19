Из Черновицкой «Батькивщины» исключили девять депутатов

В Черновицкой области из партии «Батькивщина» исключили девять депутатов местных советов, передает УНИАН.

Среди исключенных - экс-председатель облсовета Иван Шилепницкий, а также нардеп, экс-председатель областной парторганизации Петр Гасюк.

В соответствии с нормами Устава и по решению бюро Черновицкой областной парторганизации от 18 января 2011 года депутаты местных советов, которые «продались антиукраинской и антигосударственной власти, исключены из партии ВО «Батькивщина», сообщил и.о. председателя Черновицкой областной «Батькивщины» Иван Мунтян.

Среди них - четыре депутата Черновицкого горсовета, пять депутатов облсовета, а также нардеп, бывший председатель областной организации ВО «Батькивщина» Гасюк.