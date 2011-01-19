Юрий Луценко: Я - военнопленный криминала, захватившего власть в Украине

Накануне великого христианского праздника Крещения «Народная самооборона» получила первую весточку от Юрия Луценко из Лукьяновского СИЗО.

В своем послании, опубликованном на сайте «Народной самообороны» , экс-министр внутренних дел Украины поблагодарил всех, кто поддерживает его и его семью.

«Клянусь перед Богом и людьми: я не виноват в том, что «шьет» мне по высочайшему велению Генпрокуратура. Единственный смысл моего заключения в камере смертников Лукьяновского СИЗО - это лишение меня возможности говорить вслух о восстановлении бандократии в Украине. Я, как и другие политзаключенные, - военнопленные криминала, захвативший власть в Украине. Их цель - уничтожение политопонентов и установление атмосферы страха ради беспрепятственного разворовывания страны и народа», - говорится в послании Юрия Луценко.

По словам бывшего руководителя МВД, «этот год - время гражданской позиции каждого. Маятник украинской истории качнулся в темное период. Все зависит от способности украинцев защитить свою семью, свою душу и свою историю»