Азаров поручил до конца января утвердить финпланы госпредприятий

Николай Азаров поручил министру энергетики и угольной промышленности Юрию Бойко, министру инфраструктуры Борису Колесникову и первому вице-премьер-министру Андрею Клюеву проследить за тем, чтобы до конца января текущего года все финансовые планы ряда предприятий госсектора экономики прошли все необходимые процедуры, предусмотренные регламентом Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщил премьер-министр в ходе заседания Кабмина, передает РБК-Украина.

«Обращаю внимание, прежде всего Юрия Бойко и Бориса Колесникова - договариваемся до конца января утвердить финансовый план. Ответственность за это несет Андрей Клюев» - подчеркнул Азаров.