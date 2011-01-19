КРУ: Тимошенко покупала наклейки на машины в несуществующем государстве

Руководитель Контрольно-ревизионного управления Петр Андреев заявил, что наклейки на машины «Opel Combo», закупленные правительством Тимошенко, закупались в Чехословакии.

Об этом он сказал на сегодняшнем заседании Кабмина, передает Украинская правда.

По словам Андреева, на всех автомобилях при вручении экс-премьером Тимошенко были наклейки «Программа правительства Тимошенко».

«Эти наклейки еще надо было закупать в Чехословакии и клеить на машины», - сказал руководитель КРУ.

Как известно, государство Чехословакия перестало существовать в 1992 году.