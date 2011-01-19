Акционеры «Укрнафты» согласны с предложением сменить руководство компании

Миноритарные акционеры «Укрнафты» согласны с предложением премьер-министра Николая Азарова о смене руководства компании.

Об этом после заседания Кабмина заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, передает РБК-Украина.

«Нас не удовлетворяют производственные показатели. Есть общие решения государства и частных акционеров о смене менеджмента компании. Собрание акционеров состоится 25 февраля - в повестке дня этот пункт уже есть», - заявил Бойко.

Как сообщалось ранее, Азаров потребовал от Бойко сменить руководство «Укрнафты».