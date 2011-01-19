Глава КРУ просит не сокращать его ведомство

Глава Контрольно-ревизионного управления Петр Андреев просит не сокращать ведомство еще на 30% в рамках админреформы, стартовавшей в конце 2010 года.

Об этом он заявил сегодня в своем выступлении на заседании Кабмина, передает ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, КРУ еще весной сократило штат на 20% после того, как было издано соответствующее распоряжение Президента и проведены сокращения в Администрации Президента.

«Если сейчас еще на 30%, плюс Минфин сбросил мне структуру (штата, - ред.) - сократить регионы еще на 50%, то, конечно, учитывая, что у нас 68 тыс. объектов контроля, то объекты контроля будут проверяться раз в восемь лет. Пока мы до них дойдем, о каком возмещении нанесенного ущерба и государственном контроле можно будет говорить?», - сказал Андреев.

На что премьер Николай Азаров отметил: «Петр Петрович, мы этот вопрос отдельно рассмотрим».