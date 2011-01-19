Азаров сделал замечания губернаторам Сумщины и Черниговщины

Премьер-министр Николай Азаров сделал замечание губернатору Сумской области Юрию Чмырю и губернатору Черниговской области Владимиру Хоменко из-за падения объемов промышленного производства, передает РБК-Украина.

«Поразительно отличаются показатели промышленного производства в региональном разрезе. Если Днепропетровская, Донецкая, Ровенская, Черкасская и Закарпатская области продемонстрировали темпы роста от 14% до 42%, то в Сумской и Черниговской областях объем промышленного производства оказался даже меньше, чем в 2009 году», - сказал глава Кабмина.

«Такое отставание - серьезная претензия к руководителям регионов. Обращаю внимание Юрия Чмыря и Владимира Хоменко, что с такими результатами работы правительство мириться не будет», - добавил Азаров.