Симоненко обещает, что Грач не вернется в КПУ

Лидер Компартии Петр Симоненко исключает восстановление членства депутата Верховной Рады Леонида Грача в КПУ и на должности первого секретаря Крымского республиканского комитета партии.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передают Українські новини.

«Проблема Грача - это уже прошлое. Никакого возврата к проблеме восстановления в партии не будет», - сказал Симоненко.

Глава КПУ подчеркнул, что деятельность Грача была осуждена партией в целом.

По его словам, решением Центрального пленума Компартии был распущен реском во главе с Грачом, но при этом сама крымская организация продолжает существовать как составная часть КПУ.

Напомним, 16 декабря президиум центрального комитета КПУ исключил Грача из партии, а также из фракции КПУ в парламенте. После этого Грач попросил Компартию пересмотреть решение о его исключении из партии.