КПУ не будет голосовать за отмену моратория на продажу земли - Симоненко

Компартия Украины не будет голосовать за законопроекты, которыми предусмотрено отменить мораторий на продажу земли.

Как передает УНИАН, об этом сегодня заявил лидер фракции КПУ Петр Симоненко.

«Мы категорически против продажи земли», - сказал Симоненко.

По его словам, нужно приложить все усилия, чтобы Украина не стала «сырьевым придатком для Европы и других стран».

Лидер КПУ считает, что необходимо принять закон, в котором определить, что владельцем земельного пая является крестьянин, и «крестьянин, как владелец пая, должен быть, в первую очередь, членом кооперативного хозяйства», которое должно не только объединять земельные паи, но и аккумулировать финансы.

Симоненко отметил, что парламент в ближайшее время должен принять законы о кадастре земли и о ценовой политике при продаже земли.

«Сегодня нет реформ на селе, сегодня есть политика разрушения экономического потенциала в агропромышленном комплексе», - подчеркнул он.