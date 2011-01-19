Янукович начнет праздновать День Соборности с возложения цветов

Президент Украины Виктор Янукович с большим вниманием отнесся к организации празднования Дня соборности Украины. Этот праздник, по его убеждению, является праздником исконной мечты украинского народа о независимом, соборном национальном государстве. Об этом заявил глава Администрации Президента Сергей Левочкин, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

Левочкин отметил, что Президент Украины Виктор Янукович, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, премьер-министр Николай Азаров, народные депутаты Украины, члены правительства, представители общественности, руководство столицы Украины 22 января в Киеве возложат цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

По завершении церемонии возложения цветов ее участники поедут в Национальный дворец искусств «Украина», где пройде торжественное собрание по случаю Дня Соборности Украины.

В этот же день в Киеве на Майдане Независимости киевлян и гостей столицы также ждет концертно-развлекательная программа, а в районах города состоятся разнообразные культурно-художественные мероприятия - концерты, встречи с общественными деятелями и др.

Торжества по случаю Дня соборности Украины также пройдут во всех регионах. В их примут участие руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления. В городах и других населенных пунктах будут организованы документальные фотовыставки и экспозиции, проведены круглые столы, конференции и другие тематические мероприятия. Вечером в больших городах пройдут концертно-развлекательные мероприятия.