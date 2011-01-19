Симоненко хочет ввести дешевые кредиты для украинских крестьян

Для украинских крестьян следует ввести дешевые кредиты под 3-5%. Об этом заявил глава Компартии Украины Петр Симоненко, передает ИМК.

«Я уже не один год веду борьбу в Верховной Раде и в государстве вообще за то, чтобы национальная банковская система работала на отечественного производителя. В том числе - на крестьянина», - сказал Симоненко.

«Дешевые кредиты - 3-5%, учитывая, что там цикл производства до года. Все это требует от нашего крестьянина, чтобы он и вспахал, и засеял землю, собрал, переработал и продал. И все это в течение года. Поэтому эти дешевые кредиты дадут возможность развиваться нашему селу», - добавил он.

Симоненко также подчеркнул, что особое внимание следует уделить производству сельскохозяйственной техники.