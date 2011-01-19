В ПР отрицают вербовку людей для противостояния оппозиции 22 января

Заявление лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Партия регионов свозит людей в Киев для организации противостояния с оппозицией в День соборности является провокацией. Об этом сказал глава Федерации профсоюзов Украины, народный депутат от ПР Василий Хаара, пишет «Интерфакс-Украина».

«Заявления лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Партия регионов готовится привезти в Киев людей для организации митингов на Майдане Независимости в День соборности Украины – очередная, очень характерная провокация со стороны БЮТ. Это Юлия Тимошенко, когда ей нужно, и когда не нужно, подтягивает людей за деньги, чтобы протолкнуть свои политические интересы», - заявил Хара, добавив, что «на 100 процентов знаю, что такого поручения со стороны руководства Партии регионов не было, и на местах парторганизации не занимаются подбором людей для направления их в Киев на праздник».

Он подчеркнул, что власти не выгодны стычки, которые могут вызвать гражданские конфликты.

«Наоборот, мы будет делать все, чтобы все прошло мирно и бесконфликтно, чтобы не показывать Украину внутри страны и за рубежом в невыгодном свете. Я убежден, что власть делает все, чтобы торжества по случаю Дня соборности прошли мирно и на должном уровне», - сказал глава ФПУ.