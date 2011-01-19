В конце февраля Бойко решит, что дальше делать с «Укрнафтой»

Собрание акционеров «Укрнафты», которое состоится 25 февраля, решит вопрос о менеджменте компании.

Как передает УНИАН, об этом сообщил сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

«Нас не удовлетворяют показатели производства. Это общее решение и государства, и частных акционеров - сменить менеджмент компании», - сказал министр.

По его словам, этот вопрос уже есть в повестке дня собрания акционеров.

Как сообщалось ранее, премьер Николай Азаров заявил, что будет требовать от Бойко провести изменения в руководстве компании «Укрнафта».