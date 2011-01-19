Медведев ведет переговоры с королем Иордании

Россия выступает за создание единого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Об этом сегодня заявил президент РФ Дмитрий Медведев на переговорах в узком формате с королем Иордании Абдаллой II, передает ИТАР-ТАСС.

Российский президент напомнил, что накануне посетил с визитом палестинские территории.

«У меня были переговоры с председателем ПНА Махмудом Аббасом, и я считаю, что мы можем сделать все от нас зависящее, чтобы на Ближнем Востоке установился мир», - сказал Медведев.

По его словам, «Россия участвовала и будет участвовать в качестве одного из коспонсоров этого процесса».

«Конечной целью является создание современного единого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, о чем я сказал нашим палестинским коллегам», - подчеркнул Медведев.

«Обе наши страны едины в том, что решение лежит в создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и Иордания будет и дальше поддерживать усилия России, которые жизненно важны для стабильности на Ближнем Востоке, чтобы палестинцы и израильтяне жили в мире», - заявил король.