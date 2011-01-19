КРУ обнаружило у «Укрспецэкспорта» махинации на 800 млн грн

Контрольно-ревизионное управление выявило финансовые нарушения «Укрспецэкспорта» на 800 млн грн. Об этом на пресс-конференции в Кабинете Министров заявил глава КРУ Петр Андреев, пишет «РБК-Украина».

По словам Андреева, таковы результаты проверки финансовой деятельности предприятия в 2008-2009 гг. При этом «Укрспецэкспортом» были созданы компании, с которыми проводились данные финансовые махинации.

«Установлены нарушения в размере около 800 млн грн. В основном это те деньги, которые предприятие разбрасывало на оффшорные компании» - отметил глава КРУ.

Кроме того, в ходе проверок были выявлены финансовые нарушения в украинской государственной авиационной компании на сумму, превышающую 1 млрд грн.

«Компания продавала моторы к вертолетам и самолеты без разрешения, чем нанесла убытков государству в размере около 1 млрд грн. При этом директор компании препятствовал проведению проверок. А когда были выявлены факты нарушения, то он ушел на больничный, взяв с собой сервер, в котором хранились финансовые отчеты компаний, и уничтожил их», - заявил Андреев.

По словам Андреева, нарушения выявлены также при госзакупках Министерством обороны. Общие убытки от таких действий составили в 2008-2009 гг. около 1 млрд грн.

«Это завышение цен при покупке горюче-смазочных материалов и запчастей к технике», - отметил Андреев.

При этом глава КРУ сообщил, что о таких фактах он проинформировал премьер-министра Николая Азарова, и Кабинет Министров «принял их к сведению».