Коммунисты насчитали 5 тыс. исчезнувших сел

За годы независимости в Украине исчезло 5 тысяч сел. Об этом на пресс-конференции сказал глава Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, пишет «ИМК».

«5000 сел исчезло за годы независимости с территории Украины... На селе проживает 80% населения нетрудоспособного возраста. Молодежь уехала из села, молодые специалисты в село не едут. На селе остановлена программа строительства жилья для молодых специалистов», - отметил Симоненко.

По его мнению, помочь ситуации может изменение подхода к проведению земельной реформы в Украине и радикальное изменение подходов относительно реформирования села.

«Государство должно обеспечить социально-экономическое развитие села», - подчеркнул Симоненко.

Отметим, лидер КПУ Петр Симоненко также предлагает ввести для украинских крестьян дешевые кредиты под 3-5%.