Московские чиновники провалили тест на детекторе лжи

Пять тысяч членов комиссий по госзакупкам в Москве прошли тестирование на полиграфе.

Об этом сегодня сообщила Интерфаксу директор Центра воспитательной и социально-психологической работы Московского городского университета управления Галина Королева.

По ее словам, тестирование является добровольным.

Королева уточнила, что к 70% пяти тысяч протестированных членов комиссий по госзакупкам есть вопросы, прежде всего, в профессиональной неподготовленности.

«Эти люди будут проходить дополнительное обучение, им будут разъясняться дополнительно особенности проведения торгов. Нередко члены комиссий не осознают всей ответственности за принимаемые решения, на специальных занятиях мы также будем работать в этом направлении», - пояснила эксперт.