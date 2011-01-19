Тимошенко требует от руководства НБУ публично отчитаться об эмиссии

Национальный банк Украины должен предоставить публичный отчет относительно объемов эмиссионных средств за 2010 год в соответствии с принятым парламентом Законом «О доступе к публичной информации». Об этом выйдя из прокуратуры, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ.

«Я знаю, что вчера после моего заявления был взрыв эмоции от Национального банка и от правительства Азарова. Поэтому в настоящий момент я бы хотела, опираясь, в том числе, на принятый по инициативе нашей политической силы закон о свободном доступе к информации, обратиться к председателю Национального банка Украины, чтобы он официально, публично, открыто обнародовал цифру, сколько печати гривны было сделано в период за 2010 год», - сказала Тимошенко.

Она отметила, что в ближайшее время обратится в Генпрокуратуру с требованием проведения расследования фактов необоснованной эмиссии денежных средств и объяснила свое обращение необходимостью установления общей ответственности представителей власти за то, что в настоящий момент происходит в финансово-кредитной политике.

«Если председатель Национального банка действительно контролирует политику в Национальном банке, если он понимает, какую должность он занял, то он обнародует сумму напечатанной гривны в течение 2010 года», - сказала Тимошенко.

«Я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что я не понимаю, кто сегодня возглавляет Генеральную прокуратуру, что они будут разбираться в обстоятельствах дела. У меня нет никаких иллюзий, я просто хочу видеть всех соучастников преступления, в том числе в Генеральной прокуратуре. Если они будут покрывать преступления такого масштаба как необоснованная, разрушительная для экономики и финансов Украины печать пустой гривны, то они будут соучастниками этого преступления», - подчеркнула лидер «Батькивщины».

Напомним, 18 января лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении подать в Генпрокуратуру Украины заявление о преступлении действующей власти - необоснованной эмиссии денежной массы и выведении средств в оффшорные зоны.

В свою очередь в Национальном банке заявили, что об никакой неконтролируемой и необоснованной эмиссии в Украине не проводилось.