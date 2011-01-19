Большинство украинцев и россиян не верят в улучшение жизни в 2011 г. - опрос

Украинцы и россияне считают, что их материальное положение в 2011 году существенно не изменится. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового исследования Международного исследовательского агентства IFAK (ИФАК) и медиакомпании ФРГ Deutsche Welle, презентованного сегодня директором украинского офиса ИФАК Сергеем Говорухой, пишет «Интерфакс-Украина».

Согласно данным телефонного опроса, 42% украинцев и 48% россиян считают, что их материальное положение не изменится в 2011 году, по 25% прогнозируют, что ухудшится. Еще 16% украинцев и 20% россиян ответили, что их материальное положение улучшиться.

Самыми важными проблемами для страны украинцы и россияне считают, согласно исследованию, экономические – 78% украинцев и 48% россиян, коррупцию – 55% и 61% соответственно, злоупотребление властью чиновников – 33% и 16%, а также терроризм – 28% и 31%.

Анализируя действующую систему налогообложения, 71% украинцев назвали ее несправедливой в отношении простых граждан, 18% - справедливой и 11% затруднились ответить.

В ходе исследования, проведенного 9 – 20 декабря 2011 года, было опрошено по 1000 респондентов в Украине и России, жителей городов старше 18 лет.