От бывших чиновников требуют вернуть диппаспорта (ДОКУМЕНТ)

Министерство иностранных дел собирает дипломатические паспорта у бывших депутатов и других бывших представителей власти. Об этом в своему «Твиттере» написала народный депутат Леся Оробец, пишет «Украинская правда».

«Президент напоминает нардепам сдать дипломатические паспорта. Боятся, что в Чехию поубегают», - написала Оробец.

Она также представила два документа, в которых Министерство иностранных дел и аппарат Верховной Рады просят, в частности, депутатов в десятидневный срок сдать паспорта.

«В исполнение поручения Президента Януковича от 24 декабря 2010, руководствуясь положением о дипломатическом паспорте, утвержденным указом Президента в 1998 году, которым предусмотрено, в частности, что персональную ответственность за своевременное возвращение диппаспортов МИДу несут руководители соответствующих органов, по представлению которых выданы такие паспорта», - отмечается в документе.

МИД просит обеспечить возвращение до 11 января 2011 года паспортов лиц, которые потеряли основания для пользования ими в связи со сменой места работы и предоставить перечень таких лиц.

Соответствующие распоряжения МИД разослал Верховной Раде, Кабинету Министров, во все министерства, Совету министров Крыма, облгосадминистрациям, областным советам.

Фото: «Украинская правда»