От журналистов требуют заранее показывать вопросы для главы Нацбанка

Пресс-службе Национального банка Украины разослала анонс про брифинг его главы Сергея Арбузова, в котором содержалась просьба о предварительном согласовании вопросов, пишет «Украинская правда».

«У Вас будет возможность задать по одному вопросу главе Национального банка Украины. Просим соответствующие вопросы отправить на e-mail: press@bank.gov.ua до 18:00 19 января с.г.», - отмечалось в сообщении НБУ.

В свою очередь Киевский независимый медиа-профсоюз призвал руководство Нацбанка отказаться «от недопустимой практики предварительно собирать от журналистов вопросы для проведения брифинга председателя НБУ».

«Это беспрецедентный в истории Украины случай, когда один из органов власти требует предварительного согласования вопросов от журналистов для проведения рядового брифинга», - отметил председатель комитета КНМП Юрий Луканов.

«Это также опасный прецедент, поскольку по примеру НБУ другие органы власти могут прибегнуть к такой же позорной и тоталитарной практике, которая не имеет ничего общего со свободой слова», - заметил он.

Отметим, немного позже в пресс-службе Нацбанка сообщила, что брифинг Сергея Арбузова не состоится и перенесен на неопределенный срок.