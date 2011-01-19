Заявления Джарты могут привести к межэтническим конфликтам в Крыму - НРУ

Призыв главы Совета министров Крыма Василия Джарты относительно освобождения крымскими татарами самовольно занятых земель может спровоцировать межэтнический конфликт на полуострове. Об этом заявил глава Крымской организации партии «Народный Рух Украины», депутат Верховной Рады Крыма Леонид Пилунский, пишет «е-Крым».

По словам Пилунского, инициатива Джарты «ни к чему хорошему не приведет».

«Он (Джарты) знает, что преимущественное большинство самозахватов в Крыму - это не крымскотатарское дело», - сказал депутат.

Он убежден, что призыв крымского премьера может спровоцировать нестабильность на полуострове и надеется, что в органах власти «хватит здравого смысла, чтобы остановить провокации и сохранить мир в Крыму».

Напомним, глава Совета министров Крыма Василий Джарты в открытом письме к народному депутату Украины Мустафе Джемилеву заявил, что крымские власти намерены положить конец крымскотатарским земельным самозахватам.