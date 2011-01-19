Бютовцы разработали Декларацию свободного Интернета

Народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Виктор Уколов призвал политические партии и органы власти присоединиться к разработанной им декларации свободного Интернета. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы отказываемся от каких-либо форм давления и преследования за высказывание политических взглядов в сети Интернет. Это касается политических взглядов в какой-либо форме: статьи, комментарии, блоги и другие формы, которые могут появиться в будущем», - озвучил Уколов один из принципов Декларации свободного Интернета.

По словам депутата, те, кто подпишет декларацию, откажется от каких-либо попыток ввести законодательные или нормативные ограничения на свободные высказывания политических взглядов в Интернете.

Уколов отметил, что, возможно, текст декларации свободного Интернета пока не совершенен, однако все предложения будут рассмотрены.

При этом он заверил, что фракция «БЮТ-Батькивщина» точно поддержит эту декларацию.

«Я надеюсь, что и Партия регионов ее также поддержит», - отметил он.

Отметим, Уколов – возглавляет подкомитет по вопросам печатных СМИ и Интернета комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации.