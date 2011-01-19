Милиция рассказала, почему не трогала ПР за повреждение Майдана

Киевская милиция не возбуждала уголовных дел по факту порчи плиточного покрытия на Майдане Независимости в Киеве после массовых акций протеста в 2005-2007 г.г. по причине отсутствия заявлений со стороны коммунальных служб. Об этом заявили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, комментируя уголовное дело, которое возбуждено и расследуется милиций по факту порчи имущества во время акции протеста против нового Налогового кодекса осенью 2010 года, пишет УНИАН.

«Уголовное дело возбуждено по факту порчи покрытия на Майдане Независимости и согласно экспертным оценкам Дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района, которое насчитало более 212 тыс. грн убытков. В 2005 и 2007 годах подобных заявлений в следственное управление киевской милиции не поступало. Если бы они поступили, тогда было бы также возбуждено уголовное дело на основе подтверждающих убытки документов» - сказали в столичном Главке милиции.

Напомним, в начале декабря 2010 г. по факту повреждения гранитной плитки во время несанкционированной установки палаток на Майдане Независимости в Киеве протестовавшими предпринимателями возбудили уголовное дело.

В свою очередь предприниматели заявили, что главным фигурантом в деле по факту повреждения имущества при установке палаток в центре столицы должен быть вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников - из-за установки палаточного городка Партии регионов в 2007 году.